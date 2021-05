Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 580.851 óbitos e 32.648.739 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção da evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 610 mil mortes até 01 de agosto.

Pelo menos 150,4 milhões de pessoas (45,3% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, dos quais 110,8 milhões (33,4%) já concluíram o processo de vacinação, indicaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC).