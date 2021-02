Tiago Brandão Rodrigues anunciou esta sexta-feira que, devido à pausa obrigatória de 15 dias em janeiro, uma das medidas levadas a cabo pelo Governo para travar o crescimento dos números da pandemia em Portugal, os exames serão adiados na sequência do novo calendário escolar.

"Como no final do ano vamos ter mais uma semana de aulas, o calendário escolar andou todo para a frente e vamos ter uma primeira fase de exames a acontecer em julho, em vez de ser em junho, e uma segunda fase de exames a acontecer em setembro, em vez de acontecer em julho, como tradicionamente acontece", explicou o ministro da Educação em entrevista ao programa As Três da Manhã da Rádio Renascença.

Ainda no mesmo programa, o governante anunciou ainda que as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas foram canceladas.

"Em concreto, as provas de aferição de Educação Física e de Expressões Artísticas, essas sim, foi decidido não realizar neste momento, também porque se iriam realizar em maio, são as que se realizam mais próximo do momento onde estamos, e também pela partilha de elementos e por todas as questões que conhecemos", afirmou.

“As escolas devem ser as primeiras infraestruturas”

“Infelizmente, estamos a atravessar uma terceira vaga desta pandemia e sabemos que existem um conjunto de variáveis, inclusivamente as novas variantes, que têm provocado uma entropia maior, uma forma de analisar o que estamos a viver no dia-a-dia bem mais complexa”, explicou Brandão Rodrigues defenendo que “as escolas devem ser as primeiras infraestruturas” a reabrir.

O governante garante que o ministério que dirige trabalha "todos os dias para pensar como poderemos regressar às aulas”, ao mesmo tempo que recorda que as escolas estiveram abertas “o maior número de dias possível”.

No entanto, Tiago Brandão Rodrigues afirmou que “neste momento, é prematuro adiantar qual vai ser a solução” para a reabertura.

15 mil computadores chegam na próxima semana

O ministro revelou também na entrevista que já na próxima semana vão chegar mais 15 mil computadores às escolas portuguesas. Recorde-se que o Governo prometeu entregar, até ao final do segundo período, 335 mil computadores. Destes, garante Tiago Brandão Rodrigues, a primeira encomenda, de 100 mil computadores, já foi “completamente distribuída”.