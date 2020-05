“Estamos a contratar mais nadadores salvadores, mas não vamos cobrir a totalidade das praias. Vamos também comprar uma moto quatro para que esses nadadores salvadores possam fazer a vigilância fora dos circuitos normais”, disse à Lusa Rogério Bacalhau (PSD).

Notando que a segurança “parte de cada um”, o autarca disse esperar que as pessoas “se espalhem mais pelo areal” e não se concentrem apenas em determinados locais, razão pela qual vai ser reforçada a vigilância nas praias, contratando nadadores salvadores para além dos que vão estar na zonas concessionadas.

A Praia de Faro, com capacidade potencial de ocupação de 12.600 pessoas e com cinco unidades balneares é, a par da praia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, com a mesma capacidade, um dos dois areais vigiados com maior lotação indicativa do sotavento (leste) algarvio.

De acordo com o documento publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na quarta-feira com a capacidade potencial de ocupação das praias das regiões do Algarve e Tejo/Oeste, a Praia de Faro é indicada como uma das que são suscetíveis de vir a ter eventuais problemas de lotação.