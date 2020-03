“O FC Porto apela aos seus adeptos que cumpram rigorosamente as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), pois o objetivo é, justamente, evitar a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus”, pode ler-se no comunicado emitido pelo clube ‘azul e branco’ no seu ‘site’ na internet.

No contexto atual da pandemia mundial do Covid-19, o FC Porto recorda essas recomendações da DGS para eventos públicos em que se prevê grande assistência, e que levaram a Liga de Clubes e várias federações desportivas a decidir realizar jogos à porta fechada ou com condicionantes, como medida de contenção face ao surto.

O clube considera ser de “extrema importância a adoção de um comportamento cívico exemplar perante a situação atual, seja qual for o contexto", e reforça o apelo aos seus adeptos.