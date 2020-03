A medida surge após a FPV ter decidido suspender, na quarta-feira, com efeitos imediatos, todas as competições e manter a interrupção de todas as provas nacionais dos escalões de formação e aperfeiçoamento, desde os infantis até aos juniores.

“A Federação Portuguesa de Voleibol continuará atenta às orientações e informações veiculadas pela Direção Geral da Saúde (DGS), continuando a acompanhar e monitorizar a evolução da situação, podendo a qualquer momento, e para além das medidas já anunciadas, modificar as agora tomadas, conforme se revele apropriado”, refere o organismo.

A ‘final a quatro’ da Taça de Portugal de voleibol, que tem como jogos das meias-finais Benfica-Leixões e Académica de São Mamede-Sporting, estava prevista para decorrer em 21 e 22 de março, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, em Gondomar.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.