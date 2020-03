Uma fonte da direção da FEPONS indicou à agência Lusa que, neste momento, há uma preocupação acrescida relativamente aos afogamentos nas praias e recomenda que as pessoas não se aproximem da água, especialmente porque “a ondulação e as correntes marítimas estão fortes”.

A mesma fonte indicou que, apesar da grande preocupação a nível nacional com a propagação da Covid-19, “a principal tónica da FEPONS continua a ser o afogamento”, porque “se as pessoas não entendem a necessidade do isolamento social e vão para as praias, existe um risco maior de afogamento”.

No entanto, a FEPONS garantiu que está a colaborar com as entidades de saúde nacionais e desaconselha as idas à praia para evitar a propagação do novo coronavírus e “um risco aumentado de afogamentos”.

A federação sublinhou que “agora não vai haver reforço de nadadores-salvadores porque a época balnear só começa em 15 de maio”, defendendo que o conceito de época balnear “deve acabar” porque “deve haver vigilância nas praias durante todo o ano”.

A FEPONS apontou ainda que a competência de atribuição de nadadores-salvadores às praias “tem que passar, definitivamente, para as autarquias”.