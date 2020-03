De acordo com a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a reunião está marcada para segunda-feira, às 19:00.

A conferência de líderes parlamentares tem como ponto único as “medidas excecionais a tomar na Assembleia da República face à pandemia do COVID‐19 e às recomendações oficiais, com consequências nos agendamentos previstos”.

Os deputados únicos do Chega e Iniciativa Liberal também foram convocados para esta reunião.

Esta tarde, em declarações à agência Lusa, o presidente do PSD, Rui Rio, anunciou o envio, na segunda-feira, de uma carta ao presidente da Assembleia da República a abdicar do seu agendamento de quarta-feira, defendendo que, a partir desse dia, apenas funcione a Comissão Permanente do parlamento.

Na sexta-feira, em conferência de líderes extraordinária por causa da pandemia da Covid-19, foi decidido que a Assembleia da República continuasse a funcionar "nos moldes habituais", mas com "alguns ajustamentos", como redução do número de plenários e funcionamento das comissões em salas maiores.