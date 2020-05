Em causa estão declarações de André Ventura ao jornal 'i', publicadas na segunda-feira, em que o deputado do Chega defende que, no âmbito da pandemia de covid-19, "é preciso um plano de confinamento específico para a comunidade cigana”.

Em resposta, as associações representantes das comunidades ciganas tomaram posição "através de um comunicado de repúdio, que conta com outras associações antirracistas e de defesa dos Direitos Humanos e de pessoas individuais", muitas delas figuras públicas.

Entre os nomes que subscreveram o comunicado de repúdio estão Ricardo Quaresma, Leonor Teles, Luís Filipe Menezes, Ana Gomes, Carlos Narciso, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Francisco Louçã e Marisa Matias e o elenco do Teatro da D. Maria II.

O comunicado lembra que o jornal 'i' faz manchete com uma afirmação do deputado André Ventura de que “é preciso um plano de confinamento específico para a comunidade cigana”, sendo que no corpo da notícia o deputado do Chega diz que quer reunir com a direita, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, para entregar uma proposta comum já esta semana para o plano de confinamento específico.

"Utiliza como argumentos para propor esta iniciativa acontecimentos como a existência de pessoas ciganas contaminadas pelo coronavirus no Alentejo e uma manifestação que se realizou no fim de semana em Leirosa, Figueira da Foz, contra desacatos e vandalismo provocados, alegadamente, por um grupo de pessoas ciganas", refere o comunicado.

Perante as declarações do deputado, as organizações não governamentais (ONG) e as pessoas que subscreveram o comunicado dizem "repudiar as declarações de André Ventura e a sua estratégia demagógica e populista de incitamento ao rancor contra as pessoas das comunidades ciganas".

O documento refere que "todas as pessoas, ciganas e não ciganas, estão sujeitas à contaminação pela covid-19" e que "todas as pessoas, incluindo as pessoas ciganas e não ciganas, estão sujeitas às regras de confinamento, quer as que foram impostas pelo estado de emergência quer as que estão em vigor com o estado de calamidade".

Os subscritores do documento referem que na região do Alentejo é conhecida "a situação de cidadãos de etnia cigana que estiveram ou estão contaminados com o coronavírus, tendo estas pessoas colaborado com as autoridades de saúde pública, quer nas regras de confinamento, quer na autorização para a realização de testes".