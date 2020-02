“Todas as pessoas em causa conseguiram sair da zona de quarentena para se juntar às famílias”, disse hoje o secretário de Estado da Saúde da Alemanha, Thomas Gebhart, durante uma conferência de imprensa.

Segundo a agência France Press (AFP) nenhum dos cidadãos está infetado com o vírus covid-19, de acordo com as autoridades, que realizaram vários testes de deteção “todos [com resultados] negativos”.

Os 122 cidadãos foram colocados em isolamento no início de fevereiro, depois de terem sido repatriadas para a Alemanha a partir da cidade de Wuhan, na China, onde teve início, em dezembro, o surto do novo coronavírus.

Foram mantidos isolados num quartel militar na cidade de Germersheim, na região da Renânia-Palatinado, no sudeste da Alemanha.

“Estas medidas não foram fáceis para as pessoas envolvidas, mas absolutamente essenciais”, acrescentou Thomas Gebhart, citado pela AFP.

A Alemanha é o país europeu com mais pessoas infetadas com coronavírus, com 16 casos.

O coronavírus provocou 1.669 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.