Os números divulgados pelas autoridades sanitárias de França, citados pela agência espanhola Efe, dão conta de que o número de novos contágios no último dia é menor do que no domingo (4.897 infeções).

Contudo, o país registou 23.591 novas infeções nos últimos sete dias, números que demonstram que o SARS-CoV-2 continua a alastrar em França.

Os 15 óbitos registados nas últimas aumentam o número de mortes em França desde o início da pandemia para 30.528.

O país também registou 22 novos focos de contágio entre domingo e hoje, e o número de pessoas hospitalizadas diminuiu para 4.690, apesar de se terem registado 233 novos internamentos no último dia.

Do total de infetados internados, 399 estão a ser tratados em unidades de cuidados intensivos, mais 16 do que o último balanço divulgado pelo Governo francês.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo uma recolha de informações feita agência France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.