Em comunicado enviado às redações, o Ministério da Saúde confirma ter aceitado "a oferta de ajuda dos governos luxemburguês e francês para apoio ao tratamento de doentes covid-19 em Portugal".

"Uma equipa do Luxemburgo, constituída por dois médicos e dois enfermeiros vai apoiar o serviço de Medicina Intensiva do Hospital do Espírito Santo de Évora, enquanto o médico e os três profissionais de enfermagem franceses irão trabalhar no Hospital Garcia de Orta, em Almada", informa a nota.

De acordo com o mesmo gabinete, esta ajuda prestada pelos dois países "constitui um apoio importante a dois hospitais que têm vindo ainda a sentir uma elevada pressão ao nível dos Cuidados Intensivos".

"Ambas as equipas deverão chegar na semana de 15 de fevereiro, prevendo-se uma estadia de 15 dias", refere ainda a nota.

Este apoio sucede-se à vinda de uma equipa médica militar alemã constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que chegou a Portugal a 3 de fevereiro e ficou instalada no Hospital da Luz, em Lisboa, para ajudar no combate à pandemia da covid-19.