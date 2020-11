O número de hospitalizações aproxima-se assim no país do pico de internamentos do mês de abril que foi de 32.131 pacientes. Apenas nas últimas 24 horas foram admitidas nos hospitais franceses 2.588 pessoas e houve 351 novas entradas nos cuidados intensivos.

Só na região parisiense há 6.565 pessoas internadas e 1.119 estão em unidades de cuidados intensivos.

Ainda nas últimas 24 horas, morreram 329 pessoas devido ao vírus, elevando assim o número de vítimas mortais no país para 42.435.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, Jean Castex, vai falar ao país e os meios de comunicação franceses hesitam entre a possibilidade de um endurecimento das medidas de confinamento em vigor em França ou a reabertura de alguns comércios de forma a tentar proteger as economias locais.

Foram assinalados 35.879 novos casos de covid-19 desde terça-feira, tendo já sido registados 1.865.538 casos no país desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.275.113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.