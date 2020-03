O curso foi lançado na terça-feira à noite, através de uma página criada propositadamente para o efeito, com o título “Latim do Zero - Página de Frederico Lourenço para a aprendizagem do Latim”, na qual já foi disponibilizada a lição n.º1 pelo autor da "Nova Gramática do Latim", editada em março do ano passado pela Quetzal, a única ferramenta necessária para as aulas.

Imediatamente antes disso, o escritor e professor universitário tinha lançado um repto na sua página oficial do Facebook: “E que tal aproveitarem esta fase de recolhimento para aprender Latim? Vou postar todos os dias uma lição de Latim, começando do zero. O saber não ocupa lugar; e o Latim é (acreditem) a língua mais bela e expressiva que se possa imaginar. Aceitem o meu desafio e embarquem nesta aventura!”.

O resultado é que após 18 horas desde a sua criação, esta página já ultrapassa os três mil seguidores.

Frederico Lourenço disse à agência Lusa que planeia fazer 100 'posts', correspondentes a 100 lições de latim.

No seu perfil de Facebook, Frederico Lourenço explica que cada nova lição de latim será ‘postada’ diariamente “mais ou menos entre as 21h e 22h, para entreter o vosso serão”, escreveu hoje na sua página oficial, na qual se regozija, pela resposta obtida.

“O objetivo desta página é simples: proporcionar, de forma inteiramente informal, o acesso ao latim, partindo do zero. Todos os ‘posts’ desta página terão como título ‘Lição n.º?’. Portanto, a qualquer momento, qualquer pessoa pode ‘maratonar’ todas as Lições, por ordem”, escreve Frederico Lourenço.

Para seguir este curso, o único recurso que o aluno precisa de ter à mão é a “Nova Gramática do Latim”, pois as aulas vão remeter para esta publicação.

"Tirando isso, não é preciso mais nada”, esclarece o professor e também tradutor de clássicos, lançando o desafio: “Não vamos perder tempo. Comecemos já”.