"Nesta fase de contenção da infeção pelo novo coronavírus, tendo a OMS [Organização Mundial de Saúde] declarado situação de pandemia, e dado o momento que se vive em Portugal, com o encerramento de um conjunto muito alargado de serviços públicos, a Frente Comum decidiu suspender a realização da Greve Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública agendada para dia 20 de março, assegurando desta forma que os serviços funcionarão com a normalidade possível perante o quadro que se vive", disse a estrutura num comunicado.

Numa nota de imprensa, a Frente Comum reafirmou as razões que motivaram a marcação da paralisação e prometeu dar continuidade à luta por melhores salários, pela valorização das carreiras, por uma efetiva negociação e em defesa dos Serviços Públicos.

Salientando a importância dos trabalhadores da Administração Pública no combate à propagação do Covid-19, a Frente Comum exige que lhes sejam garantidas todas as condições de proteção individual e tomadas as necessárias medidas de contenção da propagação em todos os Serviços Públicos.

"Acresce a esta necessidade, a de garantir todos os direitos dos trabalhadores, independentemente do vínculo, nomeadamente o direito a 100% da retribuição em caso de ausência ao trabalho, por motivos direta ou indiretamente ligados ao encerramento de serviços, isolamento profilático, quarentena, ou assistência a familiar nessas condições", defendeu a Frente Comum no comunicado.