O objetivo deste estudo é “perceber o grau de imunidade da população testada para guiar medidas futuras na fase de recuperação da pandemia e da retoma da atividade económica”, explicou a Fundação Champalimaud num comunicado.

Em comunicado, a Fundação Champalimaud referiu que estes testes a “profissionais de saúde e de risco de Loulé“, no distrito de Faro, realizam-se ao abrigo de um protocolo celebrado com o ABC e que vão contribuir para a “definição da seroprevalência para SARS-CoV-2 no concelho algarvio”.

“Neste estudo serão testados profissionais de saúde, agentes de segurança e de proteção civil, funcionários de lares e instituições similares, funcionários das empresas de serviços da administração central ou local e jornalistas, num total de 1.235 testes”, precisou a Fundação, que faz investigação de ponta em neurociências e no cancro.

O comunicado adianta que vão ser realizados testes serológicos “por imunoensaio enzimático (ELISA)” e os resultados vão permitir ter “uma determinação quantitativa de anticorpos humanos da classe de imunoglobulinas IgG contra uma proteína de superfície de SARS-CoV-2”, o vírus que provoca a covid-19.