De acordo com uma nota de imprensa da empresa, a Galp desenvolveu, em articulação com entidades nacionais como a Direção-Geral da Saúde (DGS), o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), um pacote de medidas de apoio ao combate à covid-19.

No imediato, a Galp e a sua Fundação vão disponibilizar 29 ventiladores a hospitais do SNS numa tentativa de reduzir a escassez deste tipo de equipamentos, para utilização imediata.

A Galp disponibilizou ainda com efeitos imediatos apoio em combustível aos veículos do INEM, incluindo as ambulâncias que transportam doentes infetado e as viaturas das equipas que se têm multiplicado nas deslocações para recolha domiciliária de amostras para análise.

A Fundação Galp e a Galp estão também a trabalhar num pacote de apoio energético para mais de 500 IPSS suas clientes, no âmbito do qual a empresa suportará um mês de consumo de eletricidade e gás natural a ser ativado no período que a instituição achar adequada.