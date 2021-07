Em comunicado, a GNR refere que o incumprimento foi detetado no decorrer de uma operação de fiscalização a estabelecimentos, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

“Perante o incumprimento, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação por violação da limitação à circulação, a todos os clientes, e dois autos de contraordenação ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e venda de bebidas alcoólicas”, acrescenta a GNR.

A operação foi realizada através do Destacamento de Barcelos do Comando Territorial de Braga, contando com o reforço da Unidade de Intervenção.

