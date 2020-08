Segundo informação do Comando Territorial do Porto da GNR, as ações de identificação a estes três indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e 42 anos, foram realizadas, no concelho vila-condense, hoje e na segunda-feira.

"Face ao aumento significativo de novos casos de cidadãos que testaram positivo à COVID-19 ocorrido nos últimos dias no concelho de Vila do Conde, os militares da Guarda realizaram uma ação de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento do previsto no regime da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19", informaram os militares, em comunicado.

A GNR deu, ainda, conta, que em Vila do Conde já foram, até ao momento, "controladas 115 pessoas sujeitas a tal obrigação, tendo sido detetados três crimes de desobediência por incumprimento do previsto, em que os cidadãos optaram por se ausentar do domicílio".

Estes três casos já foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, mas os militares deixaram um alerta para que se evite situações semelhantes.