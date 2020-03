A autarquia presidida por Luís Tadeu refere, em comunicado enviado à agência Lusa, que o PMEPC foi ativado considerando a evolução da situação epidemiológica da pandemia da Covid-19, o aumento de casos de infeção contabilizados em Portugal e a existência de casos confirmados no distrito da Guarda.

A medida também é justificada pela "necessidade de conter possíveis linhas de contágio no concelho de Gouveia, facilitada pela chegada de um elevado número de pessoas vindas do estrangeiro e outras zonas do país", com o objetivo de ali "permanecerem durante algum tempo".

O plano contempla a obrigação de as pessoas provenientes do estrangeiro ou de outras zonas do país "darem conhecimento da sua chegada à Junta de Freguesia da área onde se encontram", que "se mantenham em isolamento preventivo (profilático) ou ‘quarentena' e que pratiquem o distanciamento social".

Com a ativação do PMEPC também passa a ser efetuado "o controlo do tráfego rodoviário" e haverá "restrições de circulação com o intuito de facilitar as ações/procedimentos da Proteção Civil, Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, bombeiros e [de] todos os trabalhadores abrangidos pelo despacho do Conselho de Ministros, a 19 de março de 2020".

"A emissão de cartões de livre-trânsito de veículos e pessoas afetas aos serviços municipais com declaração de circulação", é outra das medidas a aplicar em Gouveia.

O plano proíbe todas as práticas de caravanismo e excursões turísticas e contempla a desinfeção das ruas, pelo município de Gouveia e Juntas de Freguesia, a partir de terça-feira.

Segundo a nota, o presidente do município de Gouveia determinou a declaração da situação de alerta de âmbito municipal e a ativação do PMEPC por um período de 15 dias.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 290 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12.700 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4.825 mortos (mais 793 do que na sexta-feira) em 53.578 casos (mais 6.557, um recorde em 24 horas).

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas.

O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.