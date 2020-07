Entretanto, o presidente do Instituto alemão Robert Koch, Lothar Wiegand, disse que a evolução da pandemia – segundo os dados mais recentes na Alemanha – são motivo de “grande preocupação”.

Até ao momento morreram 9.122 pessoas de covid-19, na Alemanha.

“A evolução causa-me a mim e a todos no Instituto Koch grande preocupação”, disse o responsável do instituto epidemiológico alemão que, apesar de constatar “êxitos” no controlo da pandemia na Alemanha, alertou que é “preciso respeitar as regras”.

As declarações de Wieler ocorrem depois do ministro da Saúde do governo de Berlim, Jens Spahn, anunciar que o país vai impor a realização de testes médico às pessoas que entrem na Alemanha provenientes de países considerados de “risco”.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 650 mil mortos e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.