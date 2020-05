A versão final foi atingida "após consulta com os órgãos consultivos do Ministério da Educação, representantes dos trabalhadores e entidades representativas do setor", refere a nota.

Entre as medidas encontram-se as normas relativas à "reorganização de espaços, turmas e horário escolares, que garantem o cumprimento das orientações das autoridades de saúde", assim como "à realização de provas e exames", ao "preenchimento de necessidades temporárias de pessoal docente, designadamente, para colmatar a ausência de professores inseridos em grupos de risco, mediante certificação médica" e "à gestão de pessoal não docente dos agrupamentos de escolas, designadamente pela sua recolocação em estabelecimento do mesmo agrupamento quando o estabelecimento de educação ou ensino onde normalmente exercem funções se encontre temporariamente encerrado".

A reabertura parcial das escolas na próxima semana é uma das medidas do plano de desconfinamento do país definido pelo Governo para ser aplicado faseadamente. As aulas presenciais deverão arrancar na próxima semana para os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade assim como para as crianças das creches.

O Governo decidiu ainda manter o controlo fronteiriço, passando uma "resolução que prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença covid-19".

Segundo o comunicado, esta resolução "entra em vigor às 00:00 horas do dia 14 de maio de 2020".