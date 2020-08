O presidente do governo açoriano respondia a uma intervenção do presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, Mário Fortuna, que considerou a atual organização como uma "confusão", defendo ser necessário mudar "radicalmente" o sistema de testagem no aeroporto João Paulo II.

Os passageiros que chegam aos Açores têm de apresentar um teste negativo à covid-19 feito nas últimas 72 horas antes do voo ou então ser testados à chegada, aquando do desembarque no aeroporto.

No balanço da reunião, Berto Messias destacou também a abertura de 14 vagas para médicos de saúde pública dos Açores, sendo cinco dessas vagas destinadas aos serviços da ilha de São Miguel.

O secretário Regional destacou os "números mínimos" do rendimento social de Inserção nos Açores registados em março de 2020, apontando também os números do Instituto do Emprego e Formação Profissional, que assinalam a descida de 1,7% do número de desempregados inscritos na região em junho de 2020 face ao período homólogo.

No final da reunião, o presidente do Conselho de Ilha, Luís Andrade, mostrou-se "globalmente" satisfeito com as respostas dadas pelo executivo açoriano, enaltecendo o trabalho do governo no combate à pandemia da covid-19.

Luís Andrade destacou, contudo, os "momentos muito difíceis" que as empresas açorianas atravessam, considerando inevitável o aumento da pobreza na região devido às consequências da covid-19.

"Aquilo que me parece, sinceramente, é que durante a pandemia e na sequência dela há inevitavelmente um aumento do desemprego e consequentemente da pobreza", declarou.

Os Açores já registaram 176 casos de covid-19, tendo atualmente 17 casos ativos na ilha de São Miguel.