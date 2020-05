Ana Mendes Godinho avançou estes dados no discurso que proferiu na abertura da interpelação parlamentar do PS ao Governo sobre as respostas à pandemia de covid-19, num debate em que esteve acompanhada pelos ministros da Saúde, Marta Temido, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A ministra da Segurança Social advogou que Portugal tem sido citado internacionalmente como um dos países "que colocaram no terreno, com rapidez e com maior eficácia, medidas para combater a pandemia" de covid-19 e suas consequências económicas e sociais.

"Em dois meses, com as medidas extraordinárias criadas, já foram abrangidos 1,2 milhões de trabalhadores com apoios pagos, e 140 mil empresas no valor global de 620 milhões de euros. Foram criadas medidas de apoio extraordinário para responder às mais diversas situações imprevistas", disse, apontando como exemplos a adoção de subsídio a 100% para isolamento profilático, ou o lay-off simplificado que "protegeu 804 mil postos de trabalho em 99500 empresa e com apoios pagos na ordem dos 470 milhões de euros".

Ana Mendes Godinho falou em seguida de apoios às famílias, em articulação com a Educação, tendo em vista dar a garantia de que os pais "podiam acompanhar os filhos quando as escolas tiveram de suspender as atividades letivas presenciais".