Outra das medidas é o "lançamento de instrumento Covid-19 - Portugal Ventures", que se traduz no "lançamento de aviso ('call') da Portugal Ventures para investimentos em 'startups', com 'tickets' a partir de 50 mil euros".

Esta iniciativa é financiada através da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), Portugal Ventures e Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

O Ministério da Economia e da Transição Digital salienta que, no âmbito da situação da atual pandemia do novo coronavírus, "as 'startups' podem ainda recorrer a dois apoios já em vigor e que foram adaptados para dar respostas mais efetivas".

Em causa, o fundo 200M, "coinvestimento com investidores privados em 'startups' e 'scaleups' portuguesas, com um mínimo público de 500 mil euros e máximo de cinco milhões de euros" e o "fundo coinvestimento para a inovação social, coinvestimento com investidores privados em empresas com projetos inovadores e de impacto social com um mínimo público de 50 mil euros e máximo de 2,5 milhões de euros".