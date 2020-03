Em comunicado, o Grupo Amorim Luxury adianta que a decisão foi tomada “tendo em conta os interesses superiores de saúde pública, e em nome do bem estar dos seus clientes, colaboradores e suas famílias e como medida preventiva face ao surto e crescente ameaça do vírus Covid-19”.

O Grupo Amorim Luxury entendeu assim, “após uma avaliação responsável da situação, encerrar temporariamente e a partir de amanhã [sexta-feira], dia 13 de março, os seus restaurantes, JNcQUOI ASIA, Ladurée, o JNcQUOI CLUB, bem como as suas lojas Fashion Clinic e Gucci, situadas em Lisboa, no Porto e no Algarve”.

“Foi também adiada a abertura da nova loja Dolce & Gabbana situada na Avenida da Liberdade, em Lisboa”, ficando a reabertura de todos os espaços “condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da evolução da pandemia”, lê-se no comunicado.

De acordo com os dados atualizados da Direção-Geral de Saúde (DGS), o número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus é de 78, dos quais 69 estão internados.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras: a suspensão das ligações aéreas com a Itália; a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões; e a realização de jogos de futebol sem público.