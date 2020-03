Em comunicado, a Aliança (EPHA, na sigla em inglês), que reúne uma série de organizações não-governamentais europeias na área da saúde pública, sublinha que a poluição atmosférica provoca hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, “condições que os médicos começam a relacionar com taxas de mortalidade mais elevadas por Covid-19″.

A EPHA recorre a um estudo de 2003, sobre vítimas do coronavírus SARS [síndrome respiratória aguda grave], que concluiu que “os pacientes em regiões em níveis de poluição do ar moderados tinham 84% mais possibilidades de morrer do que aqueles em regiões com pouca poluição do ar”.

Lembrando que “a poluição do ar é um dos maiores riscos para a saúde na Europa”, provocando cerca de 400 mil mortes prematuras por ano, a Aliança aponta que uma das zonas de risco é precisamente o norte de Itália, “epicentro do surto do novo coronavírus na Europa”, mas sublinha que o problema é generalizado, recordando que houve 71 processos de infração abertos pela Comissão Europeia contra os Estados-membros por incumprimento da legislação comunitária em matéria de qualidade do ar.

“Os governos deveriam ter combatido a poluição do ar crónica há já muito tempo, mas deram prioridade à economia sobre a saúde, ao serem ligeiros com a indústria automóvel. Quando esta crise estiver ultrapassada, os decisores políticos têm que acelerar medidas para retirar os veículos mais poluidores das nossas estradas”, comentou o secretário-geral em exercício da EPHA.