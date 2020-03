"O coronavírus está a afetar muito a indústria do entretenimento e acredito que vai continuar a ficar pior durante o próximo mês", disse à Lusa o gestor Ben Rovner, CEO dos estúdios Space Station Casting Studios, em Hollywood. "Estamos a receber cancelamentos a torto e a direito. Vamos ver como isto evolui, mas estamos em território desconhecido e o sentimento público está por todo o lado".

Poucos dias antes da declaração do estado de emergência nos Estados Unidos, que ocorreu na passada sexta-feira, as atividades da indústria já estavam a ser severamente afetadas. Vários estúdios suspenderam filmagens, programas de televisão passaram a ser gravados sem público e as cadeias de televisão cancelaram as apresentações das séries a estrear depois do verão.

A atriz portuguesa Marta Gil, que estava com um volume de trabalho elevado em Los Angeles, explicou à agência Lusa que a situação mudou de forma drástica. "Sinto o fluxo de trabalho a diminuir", afirmou, "com muito menos audições" e a perda de um trabalho que foi cancelado por causa da pandemia.

Mesmo quando as filmagens continuam, "a vida no próprio 'set' também mudou", disse a atriz, contando que há agora um foco importante na lavagem das mãos e comportamentos preventivos. "É uma nova realidade".

O 'mayor' de Los Angeles, Eric Garcetti, emitiu uma diretiva com medidas para mitigar a propagação do vírus na cidade, onde as bibliotecas foram encerradas e os eventos em instalações públicas, com mais de 50 pessoas, estão banidos.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, já tinha pedido o cancelamento de ajuntamentos com mais de 250 pessoas.