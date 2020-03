Em conferência de imprensa, Marta Temido adiantou que estão a ser desenhadas medidas "que serão implementadas no inicio da próxima semana" como "a generalização regrada do cancelamento da atividade assistencial programada nas instituições de saúde".

Segundo a governante, todos os atos que são urgentes, graves ou críticos serão garantidos, tal como algum tipo de assistência a crianças e grávidas, mas "permitindo que aquilo que não é atividade urgente seja, nesta fase, adiado".

"Alguns hospitais já avançaram nessa linha", afirmou a ministra, sublinhando que a partir da próxima semana "essa será uma opção que se generalizará", uma vez que é necessário que as estruturas "concentrem as suas forças, as suas respostas naquilo que é o atendimento" relacionado com Covid-19.

A ministra disse ainda que será alargada a utilização de alguns equipamentos de proteção individual porque o país está a entrar numa nova fase da epidemia.

Além disso, será criado um mecanismo que permita que as prescrições para os doentes crónicos sejam mais alargadas no tempo para evitar que as pessoas tenham de se deslocar ao médico só para efeitos de prorrogação de uma receita.