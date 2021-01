De acordo com aquele organismo, às 23:59 de quinta-feira foram contabilizados mais 30 internamentos em enfermaria, mas em contrapartida foram dadas 107 altas hospitalares em enfermarias e oito em unidades de cuidados intensivos.

Àquela data, a região Centro registava 1.296 internados em enfermaria e 31 em unidades de cuidados intensivos, dos quais 105 ventilados, mais um relativamente a quarta-feira.

A ARSC informou ainda que, na quinta-feira, faleceram 36 pessoas em meio hospitalar, e que foram criadas mais 13 camas de enfermaria no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A estrutura de apoio e retaguarda instalada no Hospital Militar de Coimbra, que abriu esta semana com 31 camas, com capacidade para atingir as seis dezenas, encontra-se já ocupada com 11 doentes, segundo aquela estrutura descentralizada do Ministério da Saúde.