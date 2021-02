Segundo aquele organismo, no domingo registaram-se 1.213 internados em enfermaria, mais sete, e 155 em unidades de cuidados intensivos, mais seis, embora cinco das camas estejam ocupadas com doentes de outras regiões, no âmbito de uma cedência à ARS Lisboa e Vale do Tejo.

As taxas de ocupação nas enfermarias covid e unidades de cuidados intensivos nos hospitais da região, às 23:59 de domingo, eram de 88% e 87%, respetivamente.

De acordo com o relatório da ARSC, no domingo foram ainda registadas 27 altas em enfermaria e três em unidades de cuidados intensivos, além de 33 óbitos em meio hospitalar.

No setor social, privado, militar e Estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 82 doentes com covid-19, menos um do que no sábado, e 95 doentes não covid-19, menos quatro.

No relatório de hoje, a ARSC informa ainda que a Unidade Local de Saúde da Guarda tem disponível uma Estrutura de Apoio de Retaguarda com uma capacidade até 60 camas, que pode receber doentes a partir de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.