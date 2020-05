Óscar Gaspar comentava, à agência Lusa, as declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, em que afirmou que vai recorrer mais aos privados para recuperar o atraso na atividade do SNS suspensa por causa da covid-19.

O presidente da APHP disse ter ficado surpreendido com as declarações de Marta Temido porque “não houve nenhum tipo de contacto” com a associação sobre esta matéria.

“Por outro lado, também para ser sincero, todos os sinais que fomos tendo nas últimas semanas levam a pensar que o Ministério da Saúde não está ainda totalmente consciente da nova realidade da saúde” e o que implica o funcionamento de um bloco operatório ou de um hospital.

Atualmente, sublinhou, “há menos capacidade assistencial do que há dois meses, porque é preciso utilizar equipamentos de proteção individual, fazer testes à covid-19 e, portanto, é preciso que o Ministério da Saúde tenha consciência que de facto hoje fazer saúde em Portugal e prestar cuidados se saúde é totalmente diferente de há dois meses”.

“Mas, de qualquer maneira, as declarações da ministra são bem-vindas e vêm no sentido certo de nos próximos meses todos estarmos concentrados em recuperar aquilo que não foi feito”, afirmou.

O responsável sublinhou que “é hoje uma evidência para todos” da área da saúde que durantes os meses de março e abrir houve muita atividade que deixou de ser feita nos hospitais, nomeadamente nos do Serviço Nacional de Saúde.