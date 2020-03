Ao todo estão a ser montados entre 20 a 30 contentores junto às tendas amarelas instaladas no último fim de semana no perímetro do Hospital de São João, em frente ao edifício principal, local atualmente delimitado por fitas e identificado com uma placa onde se lê “Atendimento COVID-19”.

Consultadas pela agência Lusa, fontes no local indicaram que a instalação dos contentores deverá demorar aproximadamente duas semanas, ficando pronta e operacional estimadamente na próxima sexta-feira.

A agência Lusa contactou o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), do qual o Hospital de São João faz parte, para solicitar esclarecimentos sobre a finalidade dos contentores, mas fonte deste centro hospitalar remeteu uma resposta para mais tarde.

Os contentores que estão a ser montados servirão, indicaram as mesmas fontes, para “dar apoio ao hospital de campanha” que serve em exclusivo para responder ao surto de Covid-19, doença que Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira como pandemia.