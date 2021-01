Fazendo um balanço do mês de dezembro para o Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de São João, o coordenador na resposta à covid-19, Nelson Pereira, disse aos jornalistas haver "um claro recrudescimento do número de doentes que recorrem ao serviço de urgência” depois do período natalício face ao que se verificou nas semanas antes.

Admitindo que era algo que o seu serviço já estava à espera, o responsável fala em “mais de 100 casos suspeitos por dia, um número que vai em linha com o que aconteceu no fim do mês de novembro e início do mês de dezembro”.

O maior alerta para si, porém, reside no facto de que a percentagem de doentes positivos à covid-19 nesses casos suspeitos que dão entrada situa-se "entre os 25% e os 30%, sendo indicativo de que "há um agravamento da situação ao que a covid-19 diz respeito”.

“Não é só dia 24 ou o dia 25 que produz este efeito. Todo o ambiente à volta das festas faz com que as pessoas contactem mais, o que faz com que número de contactos aumente e também aumenta o número de novos casos", indicou.

Com 101 doentes internados, 46 dos quais em unidades de cuidados intensivos (UCI), Nelson Pereira adverte que “qualquer aumento que possa haver nas próximas semanas vai ter um impacto muito significativo”. No que toca às, o coordenador diz ainda que, tal como no resto do país, o Hospital de São João está sob grande pressão e que, mesmo com mais 22 camas para além da capacidade normal do serviço , deverá ser cumprida a ocupação.

O responsável aproveitou para pedir às pessoas que "compreendam que a situação está longe de ser resolvida". "Estamos no início de um ano de 2021 que vai ser muito difícil e que mesmo que tenham tido algum laxismo na forma como se comportaram durante as festas, é importante que voltem a perceber que é necessário acalmar novamente nos cuidados que têm de ter”, disse.