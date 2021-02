“Chegam às 18:40 ao aeroporto do Porto e serão transportados por ambulâncias do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] com equipa do [Hospital de] São João”, referiu fonte do CHUSJ.

Um dos doentes é proveniente do Hospital Egas Moniz, de Lisboa, outro do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, zona de Amadora/Sintra.

O transporte dos doentes está a ser feito de avião, a partir do aeroporto militar Figo Maduro, localizado em Lisboa, até ao Sá Carneiro, no Porto.

Na quarta-feira à noite, enquanto acompanhava a operação de acolhimento de 15 doente covid-19 que chegaram ao Hospital de São João em ambulâncias oriundos do Amadora/Sintra, o presidente do conselho de administração do CHUSJ garantiu disponibilidade total” para continuar a receber doentes de outros hospitais.

“A disponibilidade do hospital é total. Vamos rever as necessidades dia a dia e tentaremos dar uma resposta cabal. Não fugimos às nossas responsabilidades e se for necessário receber um número tão elevado quanto este amanhã ou nos próximos dias temos capacidade para o fazer”, disse Fernando Araújo.

O responsável defendeu que “a articulação entre unidades é fundamental num momento de grande complexidade”, frisando que “não existem questões regionais”.