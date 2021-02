Uma equipa de medicina intensiva do Hospital São João, no Porto, está a caminho de Almada para iniciar o tratamento ECMO (oxigenação por membrana extracorporal) a um doente covid-19 que se encontra no Hospital Garcia de Orta, disse fonte hospitalar ao SAPO24.

O paciente deverá entrar no São João durante a noite. Este tipo de tratamento destina-se a doentes com falência cardiovascular ou pulmonar.

Com este paciente, o serviço ECMO do São João fica com 15 doentes em tratamento.