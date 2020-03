No âmbito desta reorganização da resposta assistencial, a ULSM criou ainda estas áreas dedicadas à Covid-19 nos edifícios dos centros de saúde de Matosinhos, Leça da Palmeira, São Mamede de Infesta e Senhora da Hora, no distrito do Porto.

Outra das mudanças passa pelo Serviço de Atendimento a Situações de Urgência (SASU) que funcionará aos fins de semana e feriados das 09:00 às 19:00, salientou.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.