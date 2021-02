Segundo um comunicado em que atualiza os dados relativos aos doentes covid-19, o HGO, em Almada, no distrito de Setúbal, sublinha que “mantém a sobrelotação do Serviço de Urgência Geral, na vertente da área respiratória”.

Há uma semana, dia 27 de janeiro, o HGO tinha 220 doentes internados, dos quais 192 em enfermaria, 20 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos e oito doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária.

Para tentar minimizar o impacto negativo da procura excessiva daquela unidade hospitalar, o HGO aconselha a população dos concelhos de Almada e do Seixal a recorrer em primeiro lugar ao médico de família e Centro de Saúde.

Em caso de sinais e sintomas, compatíveis com doença respiratória, o HGO pede aos utentes que contactem primeiro o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, Linha SNS24, através do número de telefone 808242424, e as ADRC, áreas dedicadas para doentes respiratórios.

