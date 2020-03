O Núcleo de Estudos de Hospitalização Domiciliária da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) elaborou um documento que define o modelo de intervenção que as Unidades de Hospitalização Domiciliária (UHD) devem adotar em articulação com as restantes entidades de saúde envolvidas a propósito da infeção por Covid-19.

Numa primeira fase, as UHD devem conseguir reforçar a sua capacidade de internamento com o aumento do número de doentes a seu cargo, de forma a permitir absorver mais doentes sem infeção por coronavírus SARS-CoV-2 do internamento convencional e libertar camas no hospital para doentes com Covid-19.

Devem, no entanto, ser respeitados os limites dos recursos humanos e materiais de cada unidade e reforçados de acordo com as exigências, ressalva o núcleo do estudo em comunicado.

Segundo o documento, as equipas de hospitalização domiciliária devem, sempre que possível, fazer a admissão de presumíveis doentes sem Covid-19 em casa, evitando a sua deslocação ao hospital.

Estes doentes poderão ser identificados pelos centros de saúde, consultas externas ou hospitais de dia, e serão doentes com necessidade de internamento e referenciados diretamente à UHD local.