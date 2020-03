O gráfico hoje publicado pela empresa de estudos de mercado para a saúde, na rede social Linkedin, mostra que as farmácias portuguesas venderam, na última terça-feira, 17 de março, cerca de 40.000 unidades do anti-inflamatório, número que correspondeu a um decréscimo de 28,8% face a 10 de março (quase 60.000 unidades).

A quebra aconteceu depois das vendas de ibuprofeno (Brufen, por exemplo) terem escalado dia após dia na semana anterior, ao passarem das 40.000 unidades na segunda-feira para um pico ligeiramente superior a 140.000 na sexta-feira - uma variação a rondar os 250%.

Para a consultora, a redução das vendas de ibuprofeno deveu-se impacto mediático das notícias que desaconselhavam a utilização de ibuprofeno", nomeadamente as que deram conta da publicação do ministro da Saúde da França, Olivier Verán, na rede social Twitter, no sábado a desaconselhar o uso de anti-inflamatórios, pela suposta hipótese de "agravamento da infeção" nos casos de Covid-19.

Na sequência dessa declaração, a Organização Mundial da Saúde (OMS) vincou que as pessoas com sintomas semelhantes aos associados à Covid-19, como febre ou tosse seca, só devem tomar ibuprofeno com prescrição médica, apesar de não ter confirmado a relação entre uma enzima cuja produção é aumentada pelo ibuprofeno e o novo coronavírus, avançada num estudo da revista médica The Lancet.

Em vez dos anti-inflamatórios, a OMS recomendou o uso do paracetamol, medicamento que, tal como o ibuprofeno, apresentou, no início desta semana, um "padrão de compra claramente alterado", mas no sentido ascendente, realçou a consultora.