O fórum virtual conjunto – que será transmitido através de uma plataforma online e das redes sociais de ambas as agências – resulta de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe, no contexto do EURAGORA, financiado pelo projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no setor dos media, através da formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.

Para inaugurar a parceria, Lusa e Efe escolheram o tema do turismo, que está a sofrer efeitos devastadores com a pandemia de covid-19, particularmente na Península Ibérica.

Organizações internacionais, comissários europeus, ministros e autarcas, representantes da indústria e dos consumidores dos dois países vão debater dois grandes tópicos: “Segurança, o que esperam os consumidores, como respondem indústria, governos, União Europeia?” (dia 15 de julho, às 10:00 de Lisboa) e “Reinvenção e oportunidades: sol e praia/urbano e cultural/turismo rural” (dia 16 de julho, às 10:00 de Lisboa). Ambos podem ser acompanhados no canal de Youtube e na página de Facebook da Agência Lusa.

O primeiro debate – que será moderado pelos presidentes da Lusa e da Efe, Nicolau Santos e Gabriela Cañas, respetivamente – contará com o comissário europeu Thierry Breton, representantes da Organização Mundial do Turismo e da Organização Mundial da Saúde, os ministros português (da Economia) e espanhola (do Turismo), que tutelam a área, e representantes do setor (AHP, em Portugal, e Mesa del Turismo, em Espanha) e dos consumidores (Deco, em Portugal, e OCU, em Espanha).