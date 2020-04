Akiko Iwasaki, que participou hoje numa videoconferência promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian sobre as respostas sanitárias, económicas e políticas à covid-19, disse que a concessão de um "passaporte para a imunidade" desta doença respiratória, defendida pela Alemanha, "tem de ser considerada com cuidado", pois "ter anticorpos", por si só, contra o coronavírus SARS-CoV-2 "não significa" que "se vai estar protegido de uma reinfeção" ou que "não se vai contagiar" alguém.

Segundo a investigadora da Yale School of Medicine, nos Estados Unidos, as pessoas com anticorpos "podem potencialmente transmitir o vírus", pelo que "é muito cedo" pensar que estão protegidas e não vão transmitir a infeção.

Corroborando a cautela de Akiko Iwasaki, o diretor do Instituto Pasteur, Stewart Cole, defendeu que é preciso "mais tempo" para se saber quais os "anticorpos específicos" que se vão ligar ao coronavírus e conferir uma proteção do organismo contra a covid-19.