A taxa de incidência de infeções voltou hoje a descer quer no continente quer a nível nacional, registando-se, por outro lado, uma ligeira subida no índice de transmissibilidade. Número de internamentos volta a descer. Os números constam no mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Novos casos Resumo do boletim epidemiológico (últimas 24 horas): Novos casos: +755

+755 Óbitos : 6

: 6 As mortes ocorreram na região de Lisboa (1), na região Norte (1), no Alentejo (2) e Algarve (2)

Recuperados: + 801

+ 801 Internados: 386 (-13)

386 (-13) Internados em UCI: 68 (-6)

68 (-6) Casos ativos: 30.495 (-52) Como está Portugal no Semáforo do desconfinamento? A nível nacional, Portugal está com uma incidência a 14 dias de 105,6 casos por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade R(t) de 0,87. No continente, a incidência está nos 107,3 casos de infeção e o índice de transmissibilidade R(t) é também de 0,87. * Dados atualizados 29/09/2021 (a matriz de risco é atualizada todas as segundas, quartas e sextas pela DGS). Quais os concelhos com números mais preocupantes (com mais de 480 casos por 100 mil habitantes acumulados a 14 dias)?





Albufeira (489)

Alcoutim (674)

Barrancos (1171)

Celorico da Beira (519)

Penela (594)

Póvoa de Lanhoso (489)

São Brás de Alportel (501)

Vidigueira (566) A quantas anda o plano de vacinação? Já foram administradas mais de 15,2 milhões de vacinas, sendo que este número divide-se da seguinte forma: 8.532.169 pessoas receberam apenas a primeira dose da vacina

6.680.104 pessoas receberam as duas doses da vacina, ou seja, estão imunizadas. (Dados atualizados a 28 de setembro)