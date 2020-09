Segundo o Ministério da Saúde, o número total de casos da Índia chegou aos 4,37 milhões e o de mortes subiu para 73.890.

A Índia é o segundo país com maior número de casos no mundo e o terceiro em mortes, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

Mais de um milhão de pessoas testaram positivo para o novo coronavírus na Índia em menos de duas semanas.

O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira a reabertura parcial das escolas a partir de 21 de setembro para alunos do 9.º ao 12.º ano, para receberem orientação de professores, mantendo-se ainda a opção do ensino 'online'.

As escolas encerraram após a Índia impor um bloqueio nacional em 25 de março, que começou a ser aliviado em maio para reativar a atividade económica.

O famoso Taj Mahal, na cidade de Agra, vai reabrir a 21 de setembro, com acesso restrito a cinco mil turistas por dia, para evitar a superlotação.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.