“No cumprimento das orientações acordadas com o Governo, com o objetivo de minimização dos riscos na linha da Azambuja, a IP está a efetuar um reforço da sinalética ao nível do pavimento no apeadeiro do Espadanal”, avançou a empresa, explicando que os avisos alertam os utentes para se distribuírem ao longo do espaço disponível na plataforma, assim como para a utilização das escadas para assegurar o distanciamento físico.

A linha ferroviária da Azambuja, no distrito de Lisboa, tem levantado preocupações após a identificação de casos positivos de covid-19 entre os trabalhadores de empresas que operam no concelho, nomeadamente 103 infetados na Avipronto e 76 casos positivos na Sonae.

Em 02 de maio, o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Luís de Sousa, alertou para as condições em que operam os comboios, o principal meio de transporte utilizado pelos trabalhadores para se deslocarem para o parque industrial daquele concelho, defendendo que a Comboios de Portugal (CP) deve aumentar o número de carruagens, evitando assim que os passageiros viajem “como sardinhas em lata”.

Dias depois, em 11 de maio, o Governo pediu uma reunião à CP para discutir as condições de transporte dos passageiros que trabalham nas empresas de logística de Azambuja, devido aos casos da covid-19.