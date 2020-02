O Irão decidiu fechar as escolas e universidades nas cidades de Qom e Arak, no centro do país, devido ao coronavírus, que já provocou cinco mortes no país, anunciou a televisão pública neste sábado.

Os centros de ensino permanecerão fechados por dois dias em Qom e durante uma semana em Arak, a partir de domingo. O governo iraniano anunciou neste sábado mais uma morte provocada pelo coronavírus. O número total de vítimas fatais subiu para cinco no país, o mais afetado do Oriente Médio. O primeiro caso de Covid-19 no Irão foi diagnosticado na quarta-feira, na cidade sagrada xiita de Qom, 150 quilómetros a sul de Teerão, onde dois idosos morreram, tornando-se as primeiras vítimas fatais da epidemia no Oriente Médio.