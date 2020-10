O país conta agora um total de 338.398 infetados desde que foram registados os primeiros casos do novo coronavírus a 21 de fevereiro.

Os dados de hoje confirmam a tendência de aumento do número de contágios que preocupa as autoridades.

Nas últimas 24 horas registaram-se também 22 mortes relacionadas com a Covid-19, o que faz subir o balanço total no país para os 36.083 mortos.

Aumentou ainda o número de hospitalizados, mais 164, e o dos que se encontram nos cuidados intensivos, mais 21 que na quarta-feira.

A situação da epidemia levou o governo italiano a aprovar na quarta-feira um decreto determinando o uso da máscara também ao ar livre e a prorrogar o estado de emergência, que terminava a 15 de outubro, até 31 de janeiro de 2021.

Quarta-feira à noite, o Governo aprovou um decreto que estabelece a obrigação de usar sempre a máscara, também ao ar livre, e o estado de emergência também foi prorrogado até 31 de janeiro de 2021, visto que expirou em 15 de outubro.