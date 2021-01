No total, desde meados de fevereiro, quando a pandemia chegou ao país, Itália acumulou 2.352.424 casos de contágio, tendo contabilizado também 81.325 mortes.

O aumento do número diário de contágios está em linha com os dados disponibilizados nos últimos dias, embora se tenham feito muito mais testes d diagnóstico – 273.000 desde quinta-feira, uma vez que agora contabilizam-se também os testes rápidos de antigénios.

Em decréscimo está também o número de pacientes hospitalizados.

Dos 558.068 casos ativos do novo coronavírus, a grande maioria está assintomática, enquanto 25.363 estão hospitalizados, menos 304 do que quinta-feira, e 2.522 internados em unidades de cuidados intensivos, menos 35 do que no dia anterior.

Por outro lado, Itália está a prosseguir com a campanha de vacinação e já mais de um milhão de pessoas receberam a primeira dose do fármaco da Pfizer/BioNTech, o que torna o país com maior número de inoculações da União Europeia (UE), segundo assegurou o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

A maioria das regiões italianas vai aumentar as restrições territoriais para conter o avanço do novo coronavírus face ao aumento do risco de descontrolo da pandemia prognosticado pelos especialistas.

O ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza, vai divulgar, entre hoje e sábado, novas regras que vão alterar as restrições nas regiões em função da situação epidemiológica de cada uma e que entrarão em vigor a partir de domingo, integrado no pacote de medidas eu se prolongará, para já, até 5 de março.