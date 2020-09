Em termos totais, e desde o início da crise da doença covid-19 no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 276.338 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

O número de novas infeções regista um decréscimo face aos valores de sexta-feira (1.733), mas também foram realizados menos testes (107.658 em comparação com os 113.085 contabilizados na sexta-feira).

Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 16 novas vítimas mortais associadas à covid-19, o que eleva para 35.534 o número de mortos com a doença registadas no país desde fevereiro.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde italiano, 583 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas, com o país a totalizar 209.610 pacientes que conseguiram superar a infeção pelo novo coronavírus.