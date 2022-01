Covid-19: Já está disponível o autoagendamento da dose de reforço para maiores de 40 anos

As pessoas com mais de 40 anos com a vacinação completa podem, a partir de hoje, marcar a toma da dose de reforço no portal do autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

Além de permitir a marcação para maiores de 40 anos para a dose de reforço, o portal do autoagendamento está aberto para reforços da vacina contra a covid-19 para pessoas com 18 ou mais anos vacinadas com vacina Janssen há 90 ou mais dias para pessoas com 60 ou mais anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a covid-19 e vacina da gripe. Segundo os dados de domingo da Direção-Geral da Saúde, quase 3,8 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço contra a covid-19, cerca de 8,8 milhões têm a vacinação primária completa. Ao todo, já foram administrados 20 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.