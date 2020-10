Dois membros da equipa de campanha da candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, testaram positivo para o novo coronavírus, incluindo Liz Allen, a diretora de comunicações de Harris, segundo informa um comunicado.

Harris não precisa de ficar em quarentena, mas "por precaução e de acordo com o compromisso da equipa de campanha (...) cancelamos as viagens da senadora Harris até domingo, 18 de outubro", explicou Jen O'Malley Dillon, responsável pela campanha da candidata.

As duas pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus viajaram de avião com a senadora democrata em 8 de outubro. A equipa de campanha referiu, no entanto, que Kamala Harris já realizou dois testes de PCR, todos com resultado negativo, e que a senadora não manteve contato com as duas pessoas "nas 48 horas anteriores ao teste positivo", especifica.